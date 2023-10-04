مروة قرعوني تقدم ورشة عن العلاج بالفن خلال فعاليات "القاهرة الدولي للمونودراما"

قدمت المخرجة مروة قرعوني، ورشة عن العلاج بالفن خلال فعاليات أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وبدأت بالتعرف على المشاركين وتعريفهم على المنهج الذي يتم دراسته خلال الورشة.

تمارين مسرحية ركزت على الجسد والتنفس والخيال والمشاعر

وقامت "قرعوني" بعمل تمارين مسرحية ركزت على الجسد والتنفس والخيال والمشاعر، وقسمت الورشة لعدة فقرات، مشيرة إلى أنه ليس هناك داع لأن تكون ممثلا لتشارك في مثل تلك الورش، يكفي أن تكون جاهزًا لاكتشاف ذاتك وجسدك ونفسك، واعيا لجسدك وطاقتك.

وجمعت المخرجة مروة قرعوني خلال الورشة بين التدريبات المسرحية وعلاج يوجا الضحك، والتي تعمل عليها ضمن منهجها الخاص للعلاج، مبدية سعادتها بالتفاعل الذي ظهر بين المشاركين على الرغم من اختلافهم لكن جمعتهم التدريبات المسرحية والمشاعر.



يذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، تونس، الجزائر، العراق، السودان، إيطاليا، الأرجنتين، ألمانيا، فلسطين والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.



مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، انطلقت دورته السادسة بداية من يوم 1 أكتوبر ويستمر حتى 5 أكتوبر، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.