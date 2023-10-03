غدا.. يوم للحكي ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يقوم بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية بالمشاركة في تنظيم واستضافة منصة الحكواتي، وهي فعالية خاصة بفن الحكي المسرحي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته السادسة.

وستقدم منصة الحكواتي يوم الأربعاء الموافق ٤ أكتوبر الجاري يوم للحكي، حيث يتم تقديم ورشة قصيرة تعريفية بفن الحكي وفن صناعة الحكاية، ويقدمها المخرج ومدرب الحكي محمد عبد الفتاح، وستقدم الورشة في بيت السناري من الساعة الرابعة عصرًا وحتى السادسة والنصف.

مشاركة مجموعة من رواة الحكايات

كما سيقوم منسق منصة الحكواتي المخرج المسرحي ومدرب التمثيل والحكي، محمد عبد الفتاح بتقديم ليلة حكي بمشاركة مجموعة من رواة الحكايات من الساعة السابعة والنصف ولمدة ساعة، وسيشارك في تقديم الحكايات مجموعة من صناع وصانعات الحكايات المصريين، وسيكون موضوع الحكايات خاص بذكريات الطفولة الشخصية المشاركات والمشاركين عن حرب أكتوبر.



والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.



مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، انطلقت دورته السادسة في الفترة من 1 وتستمر فعالياته حتى 5 أكتوبر، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

وحرص على الحضور كل من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، منهم الفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إيهاب فهمي، ولجنة التحكيم الفنان الكبير محمد أبو داوود، والفنان الكبير باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

وقدم الحفل الفنان تامر ضيائي وضم فقرة موسيقية، بالإضافة لتكريم خمسة من المبدعين وهم اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الفنان الكبير علي المهدي، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، والفنان الكبير محمد صبحي.