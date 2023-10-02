الصور الكاملة لحفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

انطلق مساء أمس حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وأقيم على المسرح المكشوف في دار الأوبرا.

وحرص على الحضور كل من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، منهم الفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إيهاب فهمي، ولجنة التحكيم الفنان الكبير محمد أبو داوود، والفنان الكبير باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

كما حضر عدد من الفنانين من بينهم أشرف زكي، رياض الخولي، سامح الصريطي، رانيا يوسف، أحمد شاكر، النجمة السورية سوزان نجم الدين، محمد رياض، محمد محمود، طارق صبري، نضال الشافعي، حمزة العيلي، عابد عناني، وغيرهم.

وقدم الحفل الفنان تامر ضيائي، وفقرة موسيقية، بالإضافة لتكريم خمسة من المبدعين، وهم اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الفنان الكبير علي المهدي، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، والفنان الكبير محمد صبحي.

والجدير بالذكر أن السودان ضيف شرف المهرجان، ويشارك بالدورة السادسة من المهرجان عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

وتنطلق الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.