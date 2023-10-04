الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة 

التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لملحمة نصر أكتوبر العظيم

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان فى برقيته أنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 50 لملحمة نصر أكتوبر العظيم، لتظل هذه الذكرى خالدة فى تاريخنا الوطنى، ومبعث اعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء. 

وأكد اللواء أشرف عطية أن رجال القوات المسلحة ضربوا لنا أروع البطولات فى التضحية والفداء، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والإستقرار. 

وأضاف محافظ أسوان أننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وربان لسفينة وطننا الغالى مصر ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها فى الجمهورية الجديدة، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والإزدهار. 

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة، والوزراء والمسئولين بهذه الذكرى العظيمة. 

الاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة محافظ أسوان رجال القوات المسلحة

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