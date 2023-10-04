بالتزامن مع الاحتفال به.. ما هو الأسبوع العالمي للفضاء؟

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الأربعاء، احتفالية أسبوع الفضاء العالمي وتستمر حتى 10 أكتوبر 2023 عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عن الأسبوع العالمى للفضاء وما هي الرابطة المسئولة عنه؟

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-أسبوع الفضاء العالمي هو أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء في العالم تعمل على بناء قوى المستقبل العاملة عن طريق إلهام التلاميذ وإبراز الدعم الشعبي المشاهد لبرنامج الفضاء، وتثقيف العامة بشأن الأنشطة الفضائية، وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بمسائل الفضاء وتعليمها.

-في عام 2018، عقدت أكثر من 5000 فعالية في أكثر من 80 دولة احتفالا بالأسبوع العالمي للفضاء.

-يختار مجلس إدارة جمعية الأسبوع العالمي للفضاء، بتنسيق وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، موضوعا لكل عام.

-يتيح الموضوع توجيهات واسعة للمشاركين في الأسبوع العالمي للفضاء في ما يتصل بمضمون برامجهم، ويُختار الموضوع لزيادة تأثير الأسبوع العالمي للفضاء على البشرية جمعاء من خلال استخدام موضوع موحد على الصعيد العالمي.

-يركز الأسبوع العالمي للفضاء لعام 2023، على موضوع "الفضاء وريادة الأعمال"، وذلك لأهمية صناعة الفضاء للأغراض التجارية المتزايدة، والفرص المتزايدة لريادة الأعمال الفضائية والفوائد الجديدة للفضاء التي طورها رواد الفضاء.

- يساهم أسبوع الفضاء العالمي 2023 في إلهام الطلاب في جميع أنحاء العالم لدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأعمال، كما يوفر فرصة لشركات الفضاء لتوظيف القوى العاملة اللازمة لصناعة الفضاء التجارية الآخذة في التوسع

-رابطة أسبوع الفضاء العالمي هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، يدعمها المنسقون الوطنيون في أكثر من 50 دولة.