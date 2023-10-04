الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب التجمع يهنئ القوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

سيد عبد العال
سيد عبد العال

بعث سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة.

وفي برقيته، أعرب عبد العال عن خالص تهنئته للقيادة العامة للقوات المسلحة ورجالها البواسل بمناسبة الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته.

وأشاد عبد العال ببطولات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر، والتي سجلها التاريخ بأحرف من نور.

سيد عبد العال حزب التجمع القوات المسلحة حرب اكتوبر اليوبيل الذهبي

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