سيد عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال50 لنصر أكتوبر

بعث سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد.

إنجاز تاريخي

وأعرب عبد العال في برقيته عن خالص التهنئة للرئيس السيسي، وقواتنا المسلحة الباسلة، بهذا الإنجاز التاريخي الذي كشف للعالم كله عن قوة إرادة المصريين.

وأكد عبد العال أن حزب التجمع يجدد العهد للرئيس السيسي، وثقته في قيادته الحكيمة للبلاد، والحفاظ على الدولة الوطنية، والانطلاق بها نحو الأفضل.