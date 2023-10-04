الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أرقام النصر في حرب أكتوبر.. بطولات سلاح المهندسين (فيديو)

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

يحتفل الشعب المصري اليوم بذكرى الـ 50 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، التي حققت فيها القوات المسلحة، انتصارات عظيمة سطرها التاريخ.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو بعنوان "أرقام النصر.. سلاح المهندسين لفت أنظار العالم بمعجزة العبور في حرب الكرامة،" يرصد بطولة سلاح المهندسين في حرب أكتوبر 1973.

وأوضح الفيديو، أن أبطال سلاح المهندسين المصريين في حرب أكتوبر استطاعوا لفت أنظار العالم بمعجزة العبور في حرب الكرامة.

وظل سلاح المهندسين لمدة 8 ساعات تحت القصف العنيف ومع ذلك حقق نجاحا مبهرا، أيضًا نجحوا فى تحقيق 60 ثغرة فى أقوى خط دفاعى فى التاريخ «خط بارليف»، وشقوا 350 مضخة مياه الساتر الترابى لخط  بارليف، فضلًا عن النجاح في إنشاء «12 كوبرى» ثقيلًا وخفيفًا، وإنشاء 30 معدية في وقت قياسى من قبل أبطال سلاح المهندسين المصريين.

وصرحت الإشارة الإسرائيلية: "لقد عبرت الدبابات والمجنزرات المصرية فوق كباري أنشئت ونحن في ذهول وخيبة أمل".

شهداء سلاح المهندسين

أثناء الحرب قدم سلاح المهندسين 88 شهيدًا و84 جريحًا جادوا بأرواحهم لكى تظل الكبارى بكامل كفاءتها، رغم الغارات الجوية الإسرائيلية،  وبين حقول الألغام وهم يفتحون فيها الثغرات فى عمق سيناء،   وفى المطارات الحربية قدموا أغلى ما يكون لكى تبقى المطارات والمعابر بكفاءة 100 % عقب غارات القاذفات الإسرائيلية.

 

الشعب المصري الـ 50 لنصر حرب اكتوبر لقوات المسلحة سلاح المهندسين النصر

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