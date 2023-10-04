الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل سائق لسرقته في حي الكوثر بسوهاج

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ضبط المتهم بقتل سائق لسرقة توك توك في حي الكوثر بسوهاج. 

تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج بإصابة سائق مركبة "توك توك" بعيار ناري بدائرة القسم، ونقله لأحد المستشفيات لإسعافه، إلّا أنه توفى متأثرًا بإصابته.

أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة "توك توك"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقيامه بإستقلال المركبة المشار إليها رفقته المجنى عليه بادعاء توصيله وأثناء سيرهما قام بإخراج سلاح نارى "فرد محلى" من طيات ملابسه وإطلاق عيار ناري تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته واستولى على مركبة "التوك توك" ولاذ بالفرار.

كما أمكن ضبط المركبة المستولى عليها والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية حى الكوثر سرقة توك توك سوهاج

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