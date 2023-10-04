"الوقائع" تنشر قرار "الصناعة" قيد وتسجيل مصانع وشركات مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرار رقم 1483 لسنة 2023‏ بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرار رقم 1483 لسنة 2023‏ بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية ؛ وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛

قـــــــــرر: ( المادة الأولى ) تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم (85) طبقًا للقرار رقم 44 لسنة 2019 فى سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره رئيس مجلس الإدارة مهندس/ عصام النجار

وتتضمن القائمة رقم (85) المصانع الشركات مالكة العلامة التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها لجمهورية مصر العربية طبقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 م المصنع الشركة مالكة العلامات التجارية العلامة التجارية الأصناف المنتجة المصانع المنتجة المنشأ مراكز التوزيع 1 الأكاديمي للاستيراد والتصدير شركة مالكة علامة تجارية مصر اجهزة تليفونات سلكية – تلفون منزلي بسلك – تليفون اظهار رقم الطالب – تليفون لا سلكي – تليفون TRIMLINE - تليفون GSM SHENZHEN JINSHUNLAI INDUSTRIAL CO.، LTD الصين الصين PEAKSOUND GROUP CO.، LTD الصين.