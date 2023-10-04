"القاهرة الإخبارية": معلم متقاعد ينشر الثقافة البدوية في فلسطين (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، تقريرا حول معلم متقاعد ينشر الثقافة البدوية في فلسطين.

وأشار التقرير، إلى أن الخيمة البدوية التقليدية رمز من رموز التراث الذي ميز البدو الرحل وسكان الصحراء، وحدد خصوصيتهم، حيث كانت بيتهم الثابت والمتنقل حسب الحاجة والظروف؛ التي يحددها المرعى والمشرب والأمن، كما تمثل الخيمة تجسيدا للعلاقات الاجتماعية والروابط الأثرية.

تحويل الخيمة التقليدية إلى فصل دراسي مميز

"أبو أكرم نجوم" معلم فلسطيني متقاعد نجح في تحويل الخيمة التقليدية إلى فصل دراسي مميز في قلب غور الأردن، وقرر "النجوم" البالغ من العمر 73 عاما إنشاء قرية سياحية يمكنه من خلالها مشاركة العادات البدوية التقليدية مع الزوار من جميع أنحاء العالم.

ويأتي الزوار إلى خيمته، يتعرفون على الأدوات التي يستخدمها البدو في حياتهم اليومية، ويتذوقون الأكلات الشعبية البدوية، والتي تطهى ببطء داخل حفرة ساخنة في الأرض لساعات.