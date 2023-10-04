عودة الجوكر.. ماذا يضيف أكرم توفيق لطريقة كولر مع الأهلى؟

يعود أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي للظهور مع الفريق، لأول مرة بعد غياب أقل من عام بسبب إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية.

وظهر أكرم في قائمة الأهلي لمباراة إنبي في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي التي تقام مساء اليوم الثلاثاء لأول مرة مع الفريق هذا الموسم.

وكان توفيق شارك في التدريبات منذ المعسكر التدريبي إلا أن السويسري مارسيل كولر تأني في عملية إشراكة بالمباريات حتى يطمئن على سلامته الكاملة.

ويمثل أكرم توفيق إضافة قوية وضاربة لكتيبة كولر، خاصًة من الناحية الدفاعية، حيث كان اللاعب رقم 1 في مصر بمركز الظهير الأيمن.

لكن مع كولر قد يكون توفيق أكثر إفادة لكتيبة الشياطين الحالية مع المدرب السويسري.

حل سحري في الدفاع

عودة أكرم مع المباريات ستجعله يلعب أساسيًا في مركز الظهير الأيمن بدلًا من محمد هاني ويتيح لكريم فؤاد المشاركة كجناح أيمن بعدما قدموا ثنائية رائعة مع بعضهما قبل إصابتهما بالرباط الصليبي.

حل آخر قد يفيد كتيبة كولر هو مشاركة أكرم توفيق في قلب الدفاع بجوار محمد عبد المنعم لحل مشكلة المدافع بعد إصابات ربيعة وياسر إبراهيم.

قوة توفيق مع عبد المنعم قد تجعلهم يشكلوا ثنائية رائعة للفريق الفترة المقبلة.

الظهير الوهمي أو بديل معلول

قد يستغل كولر أيضًا أكرم في تجربته بمركز الظهير الوهمي الذي يلعب به الإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

حيث من الممكن أن يستغل كولر إمكانات أكرم الكبيرة في مشاركته ظهير أيمن «وهمي» مثل جون ستونز مع السيتي الموسم الماضي.

وتكون له أدوار هجومية في وسط الملعب بجانب عودته دفاعيًا كظهير في حالة الدفاع.

أيضًا أكرم قد يكون حلا رائعا للتونسي على معلول في مركز الظهير الأيسر لإتاحة الراحة للدولي التونسي في ضغط مباريات الموسم.

العودة لوسط الملعب

حل أخير أمام كولر هو عودة أكرم توفيق لوسط الملعب وهو مركزه الأصلي، لكنه قد يكون خيارا أخيرا أمام كولر نظرًا لتواجد العديد من الأسماء في وسط الملعب.

ويمكن لأكرم المشاركة في جميع مراكز الوسط بداية من لاعب "6" و"8"، حيث من الممكن أن يشكل ثلاثية قوية مع إمام عاشور، أليو ديانج أو مروان عطية.