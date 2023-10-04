الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت قبل قليل، فعاليات الندوة التعريفية ببرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، وذلك بمكتبة مصر العامة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.  

جاء ذلك بحضور سحر عيد، عضو مجلس النواب، والدكتورة سليمة عبدالرحيم، عضو المجلس القومي للمرأة، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم إرسال برقية حب وتأييد وشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يبذله من جهد لتنمية مصر ثم عرض فيديو عن الأكاديمية الوطنية للتدريب.

المرأة تقود في المحافظات المصرية 

يهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.

ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية وتنمية قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.

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المرأة تقود بالمحافظات المصرية الأكاديمية الوطنية لتدريب مطروح محافظ مطروح نائب محافظ مطروح

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