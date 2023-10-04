السبت.. افتتاح معرض "المرسم" بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، معرض "المرسم" (نتاج ورش مركز محمود سعيد للمتاحف)، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، بقاعتي أجيال (1 - 2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

ويضم هذا المركز ثلاثة متاحف، وهي متاحف (محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث)، ويقوم هذا المتحف على مساحة تبلغ 732م 2 عدا الفراغات التي تبلغ 2176م 2، حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث، وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف وافتتح في 17/4/2000.

فعاليات "الفنون التشكيلية" احتفالا بنصر أكتوبر

وفي سياق آخر؛ ينظم قطاع الفنون التشكيلية عددًا من الفعاليات خلال شهر أكتوبر، احتفاءً بالنصر العظيم، وتتضمن تلك الفعاليات: "ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي الدورة الثامنة تحت عنوان "الخط والنصر"، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، والجمعية المصرية العامة للخط العربي، وتنظيم معرض لأعمال الفنانين المصرين ممن تناولوا هذه الحقبة من مقتنيات متحف الفن المصري الحديث، ومعرض استيعادي للفنان الراحل سعيد العدوي، بمناسبة مرور 50 عاماً على وفاته في أكتوبر 73، بقصر عائشة فهمي في الزمالك، وجولة لمشروع "بستان الإبداع" في مدن القناة تبدأ من محافظة بورسعيد، لتشمل زيارات للمواقع الحربية ومتحف النصر.

فضلا عن إقامة ورش فنية، وذلك لعدد 50 طفلاً من المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة، وندوات يتحدث خلالها عدد من أبطال نصر أكتوبر، كندوة "شخصيات مصرية لها تاريخ" يُشارك بها عدد من أبطال الحرب، ويتخللها فقرة فنية، وندوة بعنوان"سينما الحرب" يُشارك بها كل من: اللواء سمير فرج، الدكتور ثناء هاشم، أستاذ بقسم السيناريو بمعهد السينما، الناقد عصام زكريا، الدكتور وليد سيف، أستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني، ويديرها الدكتور إسلام جعفر، كما تعقد ندوة بعنوان "حرب الاستنزاف وتأثيرها على الفن التشكيلي" يشارك فيها: اللواء عمرو عز الدين، من أبطال إيلات، اللواء نبيل عبد الوهاب، من أبطال إيلات، اللواء نور الدين، بطل موقعة كبريت، الدكتور خالد هنو.