الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف كواليس منشور "السير عكس الاتجاه" على طريق مسطرد

السير عكس الاتجاه
السير عكس الاتجاه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من سحب 39 رخصة لسير مركبات عكس الاتجاه في القليوبية.

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضرر البعض من قيام بعض قائدى السيارات ومركبات "التوك توك" بالسير عكس الإتجاه بطريق مسطرد المتجه إلى الطريق الدائرى "بالقليوبية" ملتمسين تكثيف التواجد المرورى بالمنطقة المشار إليها.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقليوبية بتوجيه حملة مرورية بالمنطقة محل الشكوى للتصدى لتلك الظاهرة وضبط المركبات المخالفة.

أسفرت جهودها عن سحب 39 رخصة متنوعة، ضبط "65 مخالفة مرورية متنوعة، 75 مخالفة انتظار خاطىء - 2 مخالفة سير عكس الاتجاه".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

القليوبية سير مركبات عكس الاتجاه عكس الاتجاه وزارة الداخلية الطريق الدائرى بالقليوبية تكثيف التواجد المرورى حملة مرورية

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