غدًا.. فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية حتى 14 أكتوبر

تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس، باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث تبدأ الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميًا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، عدا اليوم الأخير.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي 16 و17 أكتوبر؛ للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم في الجريدة الرسمية.

وحددت يوم 9 نوفمبر المقبل؛ لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 9 نوفمبر.