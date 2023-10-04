«الفيومى»: وفرة المعروض السلعى وتفعيل قانون الاحتكار يمنع زيادة الأسعار مستقبلًا

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الاجتماع الذي عقدته الحكومة بحضور رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزير التموين جاء فى توقيته لرفع الأعباء عن المواطنين وتخفيض الأسعار.



وأكد "الفيومي"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الأسعار تنخفض في حالة تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفرة كبيرة من السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.



وأشار إلى أنه في حالة تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيا، لافتًا إلى أنه لا يوجد تاجر جشع يتحكم في السعر، نظرًا لأن المواطن له حرية الاختيار في شراء السلع طالما بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر أعلى من تاجر ويترك آخر يبيع بسعر أقل.



وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالي يبيع كثيرًا بسعر أقل أفضل من تركد بضاعته.



وقال إن أسعار بعض السلع بدأت في الانخفاض التدريجي بالأسواق، متوقعًا أن تعود لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة، فقد انخفضت أسعار بعض الخضروات والفواكه بنسب ليست بالقليلة، وانخفض سعر السكر بقيمة 600 جنيه للطن، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.



وأعلن مجلس الوزراء، اليوم، بشرى بشأن الأسعار، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي والجهعات الحكومية ذات الصلة، وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل رصد ارتفاعات شديدة بأسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.