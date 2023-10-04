حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية

قررت نيابة الأموال العامة، حبس عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، أحدهم محبوس على ذمة قضية تزوير- مقيمين بالقاهرة" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وقيامهم بشراء سيارات الحوادث بأسعار مخفضة وإعادة إصلاحها وتزوير رخص التسيير الخاصة بها وإعادة بيعها بموجب عقود "مزورة" واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين إحتواؤها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى".

وبمواجهتهم أقرا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها.