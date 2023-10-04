تكريم الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالمنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، صباح اليوم، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تأتي تلك الزيارة على هامش مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات (المنوفية - كفر الشيخ - الغربية) في دورته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل بدبي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، ونواب محافظى كفر الشيخ والغربية، واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، المهندسة نجوي العشيري سكرتير عام محافظة الغربية.

اختيار 10 مشروعات

ورحب محافظ المنوفية بالحضور على أرض المحافظة، معربا عن سعادته بتنظيم ذلك المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي يعكس توجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة إنطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل (10) مشروعات على مستوى محافظة المنوفية مستوفاة لمواصفات ومعايير المبادرة.

وأضاف محافظ المنوفية أن المبادرة الوطنية تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية علي مستوي محافظات الجمهورية، مؤكدًا حرصه وإهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام وإيجاد حلول عاجلة وجذرية لتحديات التغير المناخي.

وعقب الاستقبال، ومن المقرر أن يشهد محافظ المنوفية ومرافقوه مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات ( المنوفية - كفر الشيخ- الغربية) بقصر ثقافة شبين الكوم.