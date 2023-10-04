الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، صباح اليوم، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تأتي تلك الزيارة على هامش مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات (المنوفية - كفر الشيخ - الغربية) في دورته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل بدبي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، ونواب محافظى كفر الشيخ والغربية، واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، المهندسة نجوي العشيري سكرتير عام محافظة الغربية.

اختيار 10 مشروعات

ورحب محافظ المنوفية  بالحضور على أرض المحافظة، معربا عن سعادته بتنظيم ذلك المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي يعكس توجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة إنطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل (10) مشروعات على مستوى محافظة المنوفية مستوفاة لمواصفات ومعايير المبادرة.

وأضاف محافظ المنوفية أن المبادرة الوطنية تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية علي مستوي محافظات الجمهورية، مؤكدًا حرصه وإهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام وإيجاد حلول عاجلة وجذرية لتحديات التغير المناخي.

وعقب الاستقبال، ومن المقرر أن  يشهد محافظ المنوفية ومرافقوه مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات ( المنوفية - كفر الشيخ-  الغربية) بقصر ثقافة شبين الكوم.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظ كفر الشيخ المشروعات المشاركة بالمبادرة

مواد متعلقة

محافظ المنوفية: مهلة شهر لأحد المخابز البلدية بأبو نشابة لتوفيق أوضاعه

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز السادات

الحزن يعم المنوفية لوفاة طبيب "يحنو على الفقراء"

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

افتتاح سلسلة مطاعم وفنادق يملكها في مصر.. دي نيرو: "أتطلع لرؤيتكم هناك"

غدًا.. فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية حتى 14 أكتوبر

طعنات ذبحية وحروق بالجسم.. تفاصيل مقتل "دنيا" على يد زوجها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل