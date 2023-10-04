الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لسائق يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية

الهيروين
الهيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لترويجه المواد المخدرة، وحبسه سنة في حيازة سلاح ناري.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14539 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة رمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات أن التحريات التي أجرتها دلت علي قيام المتهم "ا.س.ال" سائق، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة.

تم استصدار إذن بضبط وتفتيش المتهم، وعقب تحديد مكان تواجده، توجهت قوة أمنية الي المكان، وعند الوصول شاهدته القوة قادما من مدخل مسكته فتم ضبطه.

بتقتيشه عثر بحوزته علي قالب أسطواني لمخدر الهيروين، وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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