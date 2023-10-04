الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الأمم المتحدة تحتفى بالأسبوع العالمى للفضاء (فيديو)

الأسبوع العالمي للفضاء
الأسبوع العالمي للفضاء

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول احتفاء الأمم المتحدة بالأسبوع العالمي للفضاء اليوم الموافق 4 أكتوبر.


ففي أكتوبر من عام 1957 شهدت البشرية إطلاق أول قمر صناعي من صنع الإنسان إلى الفضاء الخارجي، مؤذنًا لفتح الباب أمام استكشاف عالم الفضاء. 

ولم يمر الكثير على هذا الحدث حتى شهد العالم عام 1961 دوران أول بشري حول الأرض وهو السوفيتي يوري جاجارين، معلنًا فتح فصل جديد من مغامرات الإنسان في الفضاء الخارجي.

توظيف القوى العاملة اللازمة لصناعة الفضاء التجارية
 

ويعد الأسبوع العالمي للفضاء أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء في العالم، والتي تسعى إلى تثقيف العامة بشأن الأنشطة الفضائية، وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بمسائل الفضاء وتعليمها، ويهدف أسبوع الفضاء العالمي إلى إلهام الطلاب في جميع أنحاء العالم لدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضايات والأعمال. 

كما يوفر فرصة لشركات الفضاء لتوظيف القوى العاملة اللازمة لصناعة الفضاء التجارية الآخذة في التوسع.

الأسبوع العالمي للفضاء تحتفي الامم المتحدة القاهرة الإخبارية 4 أكتوبر

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