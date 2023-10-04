فيلم "حسن المصري" في السينمات اليوم

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “حسن المصري” للنجم أحمد حاتم العمل اليوم في دور العرض السينمائي في القاهرة والمحافظات.

يفتتح الفيلم الموسم الشتوى لأفلام السينما وينضم لكتيبة الأفلام التي بدأ عرضها منذ شهر يونيو الماضي.

واحتفل صناع فيلم “حسن المصري”، أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص له بأحد دور العرض السينمائية الشهيرة في مدينة السادس من أكتوبر وحضر العرض جميع أبطال الفيلم بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة ابطاله على بدء انطلاق عرضه.

وينافس فيلم “حسن المصري” على إيرادات شباك التذاكر المصري بجانب عدد كبير من الأفلام السينمائية لكبار النجوم ومنها فوي فوي فوي لمحمد فراج والعميل صفر لأكرم حسني ووش في وش لمحمد ممدوح وبيت الروبي لكريم عبد العزيز ومرعى البريمو لمحمد هنيدي وعدد من الأفلام الأخرى التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر.

قصة فيلم "حسن المصري"

تدور قصة الفيلم حول "حسن المصري"، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

أبطال فيلم حسن المصري

يقوم ببطولة فيلم حسن المصري كلا من أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

على جانب آخر يخوض احمد حاتم السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد تحت عنوان “ثلاثة من كندا” ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال شهر يناير من العام المقبل 2024، ويشاركه البطولة كل من الفنان أحمد الفيشاوي والفنان أحمد داوود.

ويتناول العمل فرق الثقافات بين الدول العربية والدول الأوروبية ويناقش فكرة ضرورة الاهتمام بالفرصة.