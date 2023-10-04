عاجل.. متحدث الخارجية: نسقنا مع الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين في الخارج

علق السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على اللقاء الذي جمع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا: "إنه لقاء يأتي في إطار التنسيق بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة والشق الخاص بالمصريين في الخارج والدور المنوط بالوزارة".

وأضاف أبوزيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، أنّه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين في الخارج، مؤكدًا على الاستعداد الكامل لوزارة الخارجية لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك حرصا من وزارة الخارجية، على إحاطة السفراء المصريين بالخارج بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدًا ضرورة تشجيع أبنائنا المصريين بالخارج والجاليات على المشاركة في العملية الانتخابية بشكل عام.

البعثات المصرية بالخارج بمثابة لجان انتخابية

وأوضح، أن البعثات المصرية بالخارج، بمثابة لجان انتخابية، ورئيس البعثة يعتبر قاضيا يرأس هذه اللجنة، مؤكدًا أن هناك توجيهات صدرت من وزير الخارجية إلى كافة البعثات المصرية بالخارجة بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الخاصة والقواعد والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية، وكيفية اتمامها بشفافية كاملة والتطبيق الكامل للقوانين والقواعد المنصوص عليها من الهيئة الوطنية للانتخابات.