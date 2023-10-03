الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خطة الخداع.. سر إرسال السادات لطائرات مقاتلة إلى سوريا لضرب إسرائيل

الرئيس السادات على
الرئيس السادات على الجبهة

كشف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سر إرسال السادات طائرات مقاتلة لسوريا لضرب إسرائيل في 8 أكتوبر 1973.

وقال أبوالغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن يوم 8 أكتوبر قال السفير السوفيتي للرئيس السادات إن سوريا تطلب وقف إطلاق نار؛ لأنها تعرضت لخسائر في الجولان، فرد عليه الرئيس قائلًا: "نشك أن سوريا طلبت وقف إطلاق النار؛ لأننا ننسق معهم على أعلى مستوى، ولن يتم وقف إطلاق النار».

مصر أرسلت سربًا من مقاتلات ميج 17 إلى سوريا 

أشار إلى أن مصر أرسلت سربًا من مقاتلات ميج 17 إلى سوريا للمساعدة في ضرب إسرائيل من الشمال، كما أرسل السادات مبعوثًا للرئيس السوري الذي أكد أن الوضع العسكري جيد وأنه لم يطلب وقف النار.

وكشف أبوالغيط عن كواليس التواصل بين القيادتين المصرية والسورية: "السفير محمد بسيوني كان ضابط مخابرات عسكرية أرسله السادات بطائرة خاصة لمقابلة الرئيس السوري حافظ الأسد، وتأكد أنه لا نية لوقف إطلاق النار".

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