مواطنون يدعمون قرار الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة (فيديو)

عبر أحد المواطنين ويعمل موظفا في إحدى المصالح الحكومية، عن سعادته لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كان لابد منها من أجل استكمال المشاريع والإنجازات التي بدأها الرئيس خلال الفترة الماضية ولا تزال في مرحلة الإنشاء وأيضا من أجل الاستقرار الذي يشهده الوطن.

من جانبها؛ قالت سيدة أخرى إنها ستنتخب الرئيس في الانتخابات المقبلة بعدما حقق إنجازات مختلفة وأوفى بوعوده خلال الفترة الماضية منذ توليه المسؤولية.

وقال الرئيس السيسي إنه يلبي نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة، مضيفًا خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن":"هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي".

وقاطعه الحضور بهتافات:"قول يا ريس.. قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس"، وقال الرئيس كلمته: " عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وذكر "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها".

ودعا الرئيس السيسي، المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.

أضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن":"من فضلكم، هيسعدني ويشرفني جدًا نسب مشاركة المصريين والله حتى لو لم يختاروني، عايزكم تظهروا للعالم إن هنا في دولة وناس وإرادة" وتابع: "إرادة الناس وليس إرادة الحاكم".

وأردف: "إرادة الناس هتجيب الحاكم، وأيًا ما كانت النتيجة هتسعدنا كلنا، لأنها هتشرفنا وتشرف بلدنا".