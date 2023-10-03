دوري الأبطال| تعادل إيجابي بين أرسنال ولانس.. وجالاتا يفرض التعادل على اليونايتد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول بين أرسنال ولانس في دوري الأبطال، إذ تقدم جابرييل خيسوس لأرسنال في الدقيقة 14، وتعادل للانس أصحاب الأرض أدريان تومسون بالدقيقة 25.



وفي لقاء آخر فرض جالاتا سراي التعادل على مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق.



تقدم راسموس هويلوند لليونايتد في الدقيقة 17، وتعادل سريعًا للفريق التركي ويلفرد زاها في الدقيقة 23.

تشكيل اليونايتد.. راشفورد يقود الهجوم أمام جالاتا سراي في الأبطال

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، فاران، أمرابط

خط الوسط: كاسيميرو، فيرنانديز، ماونت

خط الهجوم: حنبعل، راشفورد، هويولاند



تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا، فشهد استمرار تواجد آيرون رامسديل على مقاعد البدلاء لحساب ديفيد رايا.

وجاء تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس

ويجلس المحترف المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

وكان أرسنال قد استهل مشواره في دور المجموعات بانتصار كاسح على ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تعادل لانس مع مضيفه إشبيلية بهدف

وكان أرسنال قد استهل مشواره في دور المجموعات بانتصار كاسح على ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تعادل لانس مع مضيفه إشبيلية بهدف وكان أرسنال قد استهل مشواره في دور المجموعات بانتصار كاسح على ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تعادل لانس مع مضيفه إشبيلية بهدف.