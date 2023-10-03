تقرير يكشف أهم مراحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا (فيديو)

عرض برنامج "ملف اليوم" الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان "أهم مراحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

أهم مراحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأوضح التقرير، أنه في 24 فبراير 2022، بدأت شرارة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي أبريل 2022، روسيا تغير بوصلتها من كييف إلى شرقي وغربي البلاد.

في يونيو 2022.. أوكرانيا تعترف بالهزيمة على يد الروس.

أغسطس 2022.. تحذيرات من حرب نووية بسبب زابوريجيا.

يناير 2023.. زيلينسكي يعد مواطنيه بتحقيق النصر.

مايو 2023.. روسيا تعترف بصعوبة العملية العسكرية في كييف.

أغسطس 2023.. مقتل قائد فاجنر يغير مسار الحرب.

سبتمبر 2023.. روسيا ترفع إنفاقها العسكري وكييف تستعد لمعركة الشتاء.