أحمد موسى: "محدش يشترى سلع دلوقتى انتظروا الأسبوع المقبل" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأسعار ستنخفض الأسبوع المقبل، ونصح المواطنين أن يأجلوا شراء أي سلع حتى الأسبوع المقبل، لحين انخفاض الأسعار، مردفًا: "متشتروش بالغالي إلا احتياجاتكم البسيطة المحدودة".

انخفاض أسعار 9 سلع الأسبوع المقبل

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: "السلع الـ9 الأساسية التي حددها مجلس الوزراء اليوم، سيكون لها سعر بحد أقصى لن تزيد عنه في المحال التجارية أو المنافذ، مفيش ارتفاع أسعار بداية من الأسبوع الجاي، والسلع ستكون متوفرة في كافة المنافذ بجميع المحافظات وليس من المنافذ فقط، والبنك المركزي وفر المكون الدولاري للإفراج عن المستلزمات والسلع في الموانئ».

ولفت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم بشأن السلع الغذائية وضبط الأسعار هدفه المواطن، مؤكدًا أن الحكومة لديها ما يكفى من مراقبة الأسواق لمعرفة تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع.

ووجه أحمد موسى، التحية إلى الرئيس السيسي ومجلس الوزراء والبنك المركزي والمسئولين والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية، ورغبتهم في التخفيف عن كاهل المواطن.