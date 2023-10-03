الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: "مش هنسيب بلدنا تاني للإخوان والشياطين" (فيديو)

كريم حسن مواطن
كريم حسن مواطن

إنجازات كبيرة حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى حكم مصر، واحتشد الشعب المصري في الشوارع والميادين المختلفة ليعلنوا دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وقال كريم حسن أحد المواطنين: «عمري ما أنسى لما الشعب طالب الرئيس السيسي بأن ينقذه من الخونة والإخوان الشياطين لما لبى النداء ووقف جنبنا علشان يبعد المخربين عن البلد».

وأضاف: «أنا نزلت أعمل توكيل للرئيس السيسي لأنه خير من يؤتمن على مصر وأنقذها ومش هنسيب بلدنا تاني للخونة يخربوها بعد ما الرئيس بعدهم عننا وحافظ عليها».

وفيما يلي أبرز الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي

قناة السويس الجديدة

القناة الجديدة خطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، وتعتبر قناة السويس الجديدة خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تعد المنطقة أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع استراتيجي.

مشروعات الأنفاق

ربطت مشروعات الأنفاق سيناء بكافة نواحي الجمهورية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.

مصر بلا عشوائيات

تم تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع.

إنشاء المدن الجديدة

أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًا جديدًا يجرى بناؤها بمعدلات تسابق الزمن.

مطارات جديدة

جرى إنشاء 5 مطارات وتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة.

مدن صناعية جديدة

تم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33، 4 مليار جنيه.

مبادرة "100 مليون صحة"

منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم تم فحص 6 ملايين و777 ألفا و194 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تحت شعار "100 مليون صحة".

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في يوليو 2019، بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلا عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لتبلغ تكلفة المبادرة 602.9 مليون جنيه، كما تم فحص 24.6 مليون سيدة بداية من سن الـ 18 عاما.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات الرئاسة القادمة احتشد الشعب المصري

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