أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم إنتر في لقاء اليوم ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز، بينما يبدأ بنجامين بافارد أساسيًا في الدفاع بجوار باستوني وأتشيربي.

تشكيل إنتر.. بافارد أساسيًا ولاوتارو يقود الهجوم أمام بنفيكا

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو

ويبحث ناديا إنتر ميلان وبنفيكا عن انتصارهما الأول في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وكان إنتر ميلان قد وقع في فخ التعادل مع ريال سوسيداد بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من دور المجموعات بدوري الأبطال، بينما سقط فريق بنفيكا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد.

كذلك ستنطلق مواجهتين قويتين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكلاهما في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت "القاهرة"، حيث يحل ريال سوسيداد الإسباني ضيفًا على سالزبورج، والتي ستُقام على ملعب "رد بول أرينا"، بينما يستضيف فريق يونيون برلين الألماني منافسه سبورتنج براجا البرتغالي على ملعب "آندر آلتن فورستيري".