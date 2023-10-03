الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل إنتر.. بافارد أساسيًا ولاوتارو يقود الهجوم أمام بنفيكا

لاوتارو
لاوتارو

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم إنتر في لقاء اليوم ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز، بينما يبدأ بنجامين بافارد أساسيًا في الدفاع بجوار باستوني وأتشيربي.

تشكيل إنتر.. بافارد أساسيًا ولاوتارو يقود الهجوم أمام بنفيكا

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو

 

ويبحث ناديا إنتر ميلان وبنفيكا عن انتصارهما الأول في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وكان إنتر ميلان قد وقع في فخ التعادل مع ريال سوسيداد بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من دور المجموعات بدوري الأبطال، بينما سقط فريق بنفيكا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد.

كذلك ستنطلق مواجهتين قويتين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكلاهما في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت "القاهرة"، حيث يحل ريال سوسيداد الإسباني ضيفًا على سالزبورج، والتي ستُقام على ملعب "رد بول أرينا"، بينما يستضيف فريق يونيون برلين الألماني منافسه سبورتنج براجا البرتغالي على ملعب "آندر آلتن فورستيري".

تشكيل انتر إنتر بافارد لاوتارو بنفيكا

مواد متعلقة

تشكيل اليونايتد.. راشفورد يقود الهجوم أمام جالاتا سراي في الأبطال

تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا.. النني على مقاعد البدلاء

الأكثر قراءة

بعد قرارات الحكومة اليوم.. اتحاد الصناعات يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

الغرف التجارية تزف بشرى سارة عن انخفاض الأسعار (فيديو)

رسميا.. رابطة الحكام الإنجليزية تنشر المحادثة الصوتية في لقاء توتنهام وليفربول لهدف دياز

"المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

انتشار "بق الفراش" فى باريس.. طبيب يفجر مفاجأة عن علاقتها بالمومياوات

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس