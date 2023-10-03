الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ معرض"بيزنس يا شباب" باستاد القاهرة

تنفيذ فعاليات معرض
تنفيذ فعاليات معرض بيزنس ياشباب

تواصل  وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات معرض "بيزنس ياشباب" للمنتجات الحرفية واليدوية، لليوم السادس علي التوالي، والمقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها"، بمشاركة ١٥٠ عارضا من شباب مراكز الشباب، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وخلال فعاليات اليوم تم استقبال وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) خلال زيارته للمعرض، حيث أبدي أعضاء الوفد إعجابهم بالمعروضات، وقدموا الشكر للقائمين علي تنفيذ هذا المعرض، مشيدين بفكرة المعرض وتنوع المعروضات وجودتها.


ويضم المعرض منتجات شباب مراكز الشباب ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف" وتتوفر للجمهور باسعار مناسبة للجميع.

يأتي تنظيم معرض "بيزنس يا شباب" في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب اصحاب المشروعات البدوية والتراثية، ومن منطلق اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد آليات مبتكرة؛ للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث للأسر الطلابية بالجامعات المصرية، للعام الدراسي الجامعي (٢٠٢٣-٢٠٢٤)، والذي تنظمه الوزارة من خلال (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابيّ) بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، خلال الفترة من (١-٥) أكتوبر الجاري، بجامعة كفرالشيخ.

قطاع المشروعات الصغيرة اليونيدو وزارة الشباب والرياضة استاد القاهرة بيزنس ياشباب

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