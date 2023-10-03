الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نور أبوحساب: دعم الرئيس السيسي لذوي الاحتياجات شجعني على تقديم أغنية "حنقدر نعيش".. وصوتي له

نور أبوحساب
نور أبوحساب

بدأ المخرج والفنان نور أبوحساب، تصوير فيديو كليب جديد لأغنية "حنقدر نعيش" بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا في حفل ختام الدورة السابعة من ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، يوم الجمعة الماضي، على المسرح الصغير بدار الأوبرا، في حضور نجوم الفن والسفراء والقناصل، ووفود 41 دولة عربية وأجنبية.

وخلال حفل ختام ملتقى أولادنا الدولي شارك 70 طفلًا من 8 دول هي مصر وبولندا وروسيا وسيرلانكا والكونغو وزيمبابوي وسوريا في غناء أغنية "هنقدر نعيش" من ألحان شريف حمدان وتأليف عبد الله حسين ومكساج محمد جودة، واستعراضات وإخراج نور أبوحساب، والتي نالت إعجاب الجميع وتصفيق منقطع النظير.

وأعرب نور أبو حساب، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته لملتقى أولادنا الدولى السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة، ودعمه لذوى الهمم كأحد المظاهر البارزة التى تميز الجمهورية الجديدة، قائلًا: “هذا الدعم والتشجيع من الرئيس السيسي هو ما دفعني لتقديم هذه الأغنية ووضع رؤيتها وتصورها”، مؤكدًا دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاكمال مسيرة الاستقرار والتنمية في مصر".

وأضاف نور أبوحساب: “سيتم تصوير الأغنية بشكلل سينمائي مع مقاطع غناء الأطفال لها في ختام المهرجان ومقاطع أخرى لزيارتهم للعاصمة الإدارية”، مشددًا على أن الأغنية تعبر عن إرادة الحياة وتمثل صوت الأطفال في عالم يسوده السلام والحب، وسيتم عرضها على العديد من القنوات الفضائية العربية والأجنبية.

كما قدم نور أبو حساب خلال ملتقى أولادنا أغنية أخرى بعنوان "أصحاب" باللغة اليابانية من تألف د.حسين الزناتي ولحن تراثي ياباني، وهو ما دفع الوفد الياباني لتوجيه شكر خاص له.

ووجه نور أبو حساب، الشكر لسهير عبد القادر رئيس ملتقى أولادنا لذوى القدرات الخاصة، معتبرا أياها الأب الروحي لدعم هذه الفئة الهامة في مصر، حيث أنها هي التي وقفت وراء تشجيعه لخوض هذه التجربة المهمة مع الأطفال من ذوي الاحتاجات الخاصة، والذين تعاملهم كأم، وما يشغلها هو رعاية ودعم هؤلاء الأطفال لأنهم إضافة حقيقية لمصر، ويمثلون جزء كبير من المستقبل.

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