أنشئت فى عهد السيسي.. ماذا تعرف عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

قامت وزارة التربية والتعليم بعمل منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى عهد الرئيس السيسي ضمن تطوير التعليم خلال الـ9 سنوات الماضية.

ومدارس التكنولوجيا الدولية هى نتاج شراكة بين وزارة التعليم ومشروع قوى عاملة مصر وشركات القطاع الخاص ما يسمّى بالشريك الصناعي والهدف منها هو تخريج دفعات كاملة مدربة على أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل وأحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الصناعي.

◘ نظام الدراسة

نظام الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية يختلف عن نظام التعليم الفني؛ لأنه قائم على نظام الجدارات في تقييم الطلاب ولن يتم الاعتماد على العلوم الفنية النظرية فقط، لكن يتم دمجها بالعلوم الثقافية والتدريب العملي داخل المصانع طوال فترة الدراسة، والطالب يتخرج من المدرسة بعد 3 سنوات ومعه شهادة تعادل دبلوم المدارس الفنية وشهادة خبرة من الشريك الصناعي، إضافة إلى شهادة خبرة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، ويتم فتح فرص للعمل بعد التخرج سواء داخل أو خارج مصر.

◘ أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

• تقييد عدد الطلبة في الفصول بحيث لا يزيد عن 25 طالبًا في الفصل لتحقيق أفضل استفادة من المدرسة إلزام الطلبة بعمل مشروع تخرج بيهدف إلى تطبيق كل معلومة نظرية والتأكد من اتقان التدريب العملي اللي تم طوال فترة الدراسة.

• حصول الطالب بعد التخرج على شهادة مصرية بجودة عالمية توفير فرص للتوظيف بمصانع الشريك الصناعي بعد التخرج للطلبة المتميزين.

• حصول الطالب على حوافز شهرية أثناء فترة الدراسة كمقابل لفترة التدريب في المصانع.

• تدريب الطالب طوال سنين الدراسة في مصنع الشريك الصناعي الالتحاق بالكليات بعد الإنتهاء من فترة الدراسة بشرط الحصول على مجموع الكلية.

• توفير تخصصات متنوعة وتلبي احتياجات سوق العمل حصول الطالب على شهادة خبرة بفترة التدريب من الشريك الصناعي.

• توفير الزي المدرسي للطلاب وتوصيل الطلبة باتوبيسات لأماكن التدريب تدريب الطلبة على أحدث الوسائل التكنولوجية والأجهزة في مجال الصناعة تنظيم بعثات خارجية بتقدم لأوائل الطلبة الخريجين سنويًا.