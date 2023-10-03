تعرف على مهام المكتب الفني بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية (فيديو)

قال الدكتور أحمد جابر، المشرف على المكتب الفني بـمجلس الوزراء، إن المكتب الفني تم إنشاؤه في أغسطس 2015 بقرار من رئيس الوزراء، ويتكون من 30 فردا و30% منهم أساتذة جامعات منتدبين بالمكتب في تخصصات مختلفة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن هذه التخصصات تضم الزراعية والري وغيرها، ودورهم الرئيسي هو متابعة كافة المشروعات التي تتم على مستوى الجمهورية لجميع القطاعات، مشيرًا إلى أنهم يقومون بزيارات ميدانية ويرون نسب التنفيذ إذا كانت مطابقة للجدول أم أن هناك تأخيرات وأسبابها.

إزالة كل المعوقات ورفع تقرير لرئيس الوزراء

وتابع، أنه يتم إزالة كل المعوقات ورفع تقرير لرئيس الوزراء، بالموقف التنفيذي لكل المشروعات، مشيرًا إلى أن كل مشروع له جدول زمني ولا بد أن يكون مطابقًا له في الشق التنفيذي.