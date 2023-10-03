الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة الجوهري يكشف أهمية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أسامة الجوهري
أسامة الجوهري

قال أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـمجلس الورزاء، إن المركز هو الذراع الفني لرئيس مجلس الوزراء، وتم إنشائه عام 1991، وله تصنيف دولي متقدم ما بين دول العالم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن المركز تم اختياره عام 2021 ضمن أفضل 20 مركزا على مستوى العالم، مؤكدًا أن أهم ما يميزه هو الكادر البشري الموجود لديهم حيث يتم اختيار أفضل باحثي خريجي كلية سياسة واقتصاد، ويوجد قوة بحثية تتجاوز 400 باحث في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية والدراسات المستقبلية.

منصات للتواصل مع المواطنين

وتابع، أن ما يميز المركز أيضًا هو البنية المعلوماتية المتقدمة جدًا فاليوم لديهم منصات للتواصل مع المواطنين، ومركز لاستطلاع الرأي لمعرفة نبض الشارع بشكل شهري وربع سنوي ونصف سنوي، ويوجد إصدارات متعددة.

وأشار إلى أن المركز يقوم بدراسات متوسطة المدى لمدة 6 أشهر وسنة وأكثر من ذلك لكبرى المؤسسات الدولية.

أسامة الجوهري مركز المعلومات مجلس الورزاء دعم اتخاذ القرار أهم ما يميزه منصات للتواصل مع المواطنين

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