الجيش السودانى يكثف الهجمات على قوات الدعم السريع

قال شهود وسكان إن الجيش السوداني شن، اليوم الثلاثاء، هجمات بالطائرات المُسيرة وضربات بالمدفعية على أهداف تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان وبحري.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، فالطائرات المُسيرة التابعة للجيش هاجمت مواقع للدعم السريع في أحياء المنشية والرياض وبري في شرق الخرطوم.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقصف السفارة الإثيوبية صباح اليوم الثلاثاء وإلحاق دمار هائل بها.

وأضاف الدعم السريع في بيان على منصة إكس أن الطيران التابع للجيش قصف مباني السفارة الإثيوبية، ما تسبب في دمار هائل بالمبنى الذي يقع في منطقة العمارات بالخرطوم.

وجاء في البيان: اقتلاع النظام البائد من جذوره هو الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة برمتها ويفتح المجال لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة، واستعادة الحكم الديمقراطي.

وقال سكان تحدثوا إلى وكالة أنباء العالم العربي إن المدفعية الثقيلة التابعة للجيش السوداني استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في محيط مصفاة الجيلي التي تسيطر عليها الأخيرة منذ بدء القتال، وهي أكبر مصفاة للنفط والغاز في البلاد في شمال مدينة بحري.

كما وجهت المدفعية ضربات على أحياء أبوروف وبيت المال والملازمين التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع في وسط أم درمان.

وأفاد سكان في مدينة أم درمان بأن قوات الدعم السريع قصفت هي الأخرى أحياء في ضاحية الثورة بشمال المدينة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني.

معاناة متواصلة

ويعاني المدنيون في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بإقليم دارفور وولايات كردفان، ظروفًا معيشية صعبة، وتحولت الأحياء السكنية في الخرطوم وأنحاء أخرى من البلاد إلى ساحات للمعارك العسكرية، مع انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة وخروج العديد من المستشفيات عن الخدمة ونقص حاد في السلع الغذائية وغلاء الأسعار.

وقالت هيئة محامي الطوارئ، وهي مجموعة معنية بحقوق الإنسان، في بيان أمس الإثنين إن قوات الدعم السريع تحاصر جزيرة توتي بالخرطوم منذ الأيام الأولى للصراع الذي اندلع في منتصف أبريل.

واتهمت الهيئة قوات الدعم السريع بإغلاق جسر توتي، وهو الطريق البري الوحيد الذي يربط الجزيرة بمدن العاصمة، وتقييد حركة مرور الأشخاص والسلع والأدوية المنقذة للحياة، الأمر الذي أدى إلى تجويع المواطنين ووفاة بعضهم نتيجة انعدام الرعاية الصحية ونقص الدواء والغذاء.