الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوبا: دعم برنامج الغذاء العالمي ليس كافيًا لمساعدة اللاجئين السودانيين

لاجئين سودانيين
لاجئين سودانيين

طلبت جنوب السودان من روسيا مساعدات إنسانية لدعم آلاف اللاجئين القادمين من السودان، مشيرة إلى أن دعم برنامج الغذاء العالمي ليس كافيا.

وقال وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان برنابا مريال بنجامين، في تصريحات نقلتها شبكة روسيا اليوم: "تعاني جارتنا، جمهورية السودان، من أزمة خطيرة وصراع داخلي يؤدي إلى الكثير من المشاكل الإنسانية والعديد من الوفيات والمهاجرين. ونتيجة لذلك، فإننا نستقبل آلاف اللاجئين السودانيين الذين يعبرون الحدود إلى جنوب السودان".

وأضاف: "جنوب السودان يحتاج إلى مساعدات إنسانية بكميات كبيرة، ونرحب بأي مساعدة من روسيا".

وأضاف بنجامين: "نطلب من روسيا الاتحادية إتاحة الفرصة لتزويدنا بالمساعدات الإنسانية من القمح والحبوب والأدوية وكل ما يمكن تقديمه، لمساعدة هؤلاء اللاجئين، لأن الدعم الذي يقدمه برنامج الغذاء العالمي ليس كافيا".

نازحو السودان الأكبر على مستوى العالم

ومؤخرًا، عدت الأمم المتحدة، النازحين جراء الصراع في السودان الأكبر على مستوى العالم، محذرةً من أن استمرار القتال سيؤدي لمزيد من الكوارث والمعاناة للسودانيين والعاملين في المجال الإنساني.

وقالت نائبة رئيس البعثة الأممية في السودان كيلمنتين سلامي: "القتال فاقم من تردي الأوضاع الإنسانية في كل المجالات"، مطالبة طرفي الصراع بالوقف الفوري وطويل الأمد للأعمال العدائية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في أرجاء البلاد.

والجمعة الماضية، ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن نحو 5.3 مليون شخص فروا من الحرب في السودان منذ منتصف أبريل.

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وأوضح التقرير أن عدد النازحين داخل السودان، بلغ أكثر من 4.2 مليون شخص، حتى 19 سبتمبر الحالي، حيث نزحوا إلى 3929 موقعًا في كل الولايات السودانية الـ18، فيما عبر أكثر من مليون شخص حدود السودان إلى الدول المجاورة، ومن بينها جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

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