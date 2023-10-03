الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية مع الشركات المنفذة

رئيس مدينة مطروح
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية

عقد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح اجتماعًا؛ للوقوف علي أعمال البنية التحتية بحي الشروق بالكيلو 7 وعدد من المناطق بحضور المهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطريق ونواب رئيس المدينة والإدارة الهندسية وإدارة المجالس بمجلس المدينة، وممثلين عن شركة الغاز والمصرية للاتصالات والجهات المعنية.

_ موقف البنية التحتية

وناقش رئيس مدينة مرسى مطروح، موقف البنية التحتية مع مديرية الطرق والشركات المنفذة، لحي الشروق بالكيلو7 والشوارع المتفرعة، قبل أعمال الرصف وتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق، ومتابعة كافة أعمال كلا من الصرف الصحي ومياه شرب، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، وكذلك متابعة موقف الشركة المصرية للاتصالات.

_ إجراء المعاينات علي الطبيع

ووجه عبد المجيد جميع الجهات المعنية بتطوير حي الشروق لكافة أعمال البنية التحتية وإجراء المعاينات علي الطبيعة للمنطقة، ورفع تقرير عن كافة الأعمال قبل الرصف بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والمصرية للاتصالات، مع مديرية الطرق، تحت إشراف قسم المشروعات بالإدارة الهندسية بمجلس المدينة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
_ الانتهاء من رصف الشوارع

وأعلن عن الانتهاء من رصف الشوارع المتفرعة والمحيطة بعمارات اللوكس وشارع عزاز لخدمة أهالي المنطقة، الذي ربط شارع الجلاء مرورا بشارع عزاز والشوارع المتفرعة والمحيطة بعمارات اللوكس حتي شارع التهريب، تنفيذ الشعبة الهندسية، موجها النداء لسكان المنطقة بالحفاظ على أعمال الرصف لضمان ظهور المنطقة بالشكل الحضاري.

_ المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها

وشدد رئيس المدينة علي الإدارات المعنية بمجلس المدينة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة وإزالة كافة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بشأن متابعة أعمال البنية التحتية قبل أعمال الرصف بنطاق المدينة.

رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية

رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
رئيس مدينة مطروح يناقش موقف أعمال البنية التحتية
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