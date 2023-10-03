الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": نفوق 120 دولفينا بسبب الجفاف والحرارة في نهر الأمازون (فيديو)

نفوق 120 دولفينا
نفوق 120 دولفينا بسبب الجفاف والحرارة في نهر الأمازون

لم يعد نهر الأمازون مكانًا آمنًا للدَلاَفِينُ النهرية، وتحولت الحرارة الشديدة والجفاف لأدوات قتل لهم، هكذا جاءت تحذيرات علماء البيئة بعد نفوق 120 دولفينا نتيجة انخفاض منسوب مياه النهر، وتعرضه لجفاف شديد بعد ارتفاع درجة حرارة المياه به إلى مستويات لم تتحملها الدلافين.

 

وتستمر ظاهرة الاحتباس الحراري إذن في تهديد التنوع البيولوجي والبيئي دون توقف أو تراجع، وكان ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، حول نفوق 120 دولفينا بسبب الجفاف والحرارة في نهر الأمازون.

 

وقال أيان فليشمان، الباحث في العلوم البيئية: لقد أجرينا سلسلة من التحليلات وحملات المراقبة البيئية في البحيرة، حيث كانت درجة حرارة المياه مرتفعة للغاية وتجاوزت الـ 39 درجة مئوية، والمفترض أن يتراوح المتوسط هنا بين 29 و31 درجة مئوية.

 

وتابع: درجات الحرارة مرتفعة للغاية، وهي السبب في تلك الوفيات.

 

لا توجد إلا في أمريكا الجنوبية كنوعًا نادر 

 

وتنقسم الدلافين النهرية إلى نوعين هما دولفين البوتو، ذات اللون الوردي الزاهي، والدولفين الرمادي، ولا توجد إلا في أمريكا الجنوبية كنوعًا نادر من دلافين المياه العذبة التي ما زالت متبقية، والسبب في ذلك يعود إلى بطيء دورتها الإنجابية التي تجعلها عرضة للانقراض.

 

وقالت ميريام مارمونتيل، معهد ماميروا للأبحاث: 80% من الوفيات للدلافين الوردية، وإذا استمرت المعدلات في الارتفاع، سندخل في مرحلة حرجة للغاية فالنوعان مهددان بالانقراض.

نفوق 120 دولفينا نهر الأمازون الجفاف والحرارة الجفاف الحرارة نفوق القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: معهد ناصر سيتحول إلى مدينة طبية عالمية

الرئيس السيسى: إكرام اليتيم مطلب إلهى للأمة والمجتمع

وزيرة التضامن: "قادرون باختلاف" تستهدف 320 ألف مواطن خلال 2023

السيسى: نيفين القباج شخصية فاضلة وتلعب دورًا كبيرًا فى وزارة التضامن

وزيرة التضامن: إطلاق مبادرة "الطالب المنتج" لمحاربة الفقر

وزيرة التضامن: الإفراج عن 5784 غارمة بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 لـ2023

وزيرة التضامن: 22 مليون شخص يستفيدون من تكافل وكرامة

الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات "التضامن" خلال "حكاية وطن"

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

أحمد فتوح يكشف لمسئولى الزمالك حقيقة توقيعه للأهلى

40 % أقل من 30 سنة.. "الإحصاء": 929.4 ألف عقد زواج للمصريين خلال 2022

وزير الخارجية: بعثاتنا الدبلوماسية ملتزمة بالحياد والشفافية خلال العملية الانتخابية

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

هدف محمد صلاح فى لاسك ينافس على الأفضل فى ليفربول خلال سبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس