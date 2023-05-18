وكالة البيئة البرازيلية تحظر مشروعا نفطيا بالقرب من مصب نهر الأمازون

رفضت هيئة التنظيم البيئي في البرازيل، يوم الأربعاء، منح ترخيص لمشروع التنقيب عن النفط البحري المثير للجدل بالقرب من مصب نهر الأمازون، مما أثار الاحتفال من قبل دعاة حماية البيئة الذين حذروا من تأثيره المحتمل.

وقال رئيس الوكالة ، رودريجو أجوستينو ، الذي سلط الضوء على المخاوف البيئية ، إن قرار رفض طلب شركة النفط الحكومية بتروبراس لحفر كتلة "FZA-M-59 " اتخذ "كدالة لمجموعة من التناقضات الفنية".

كتب أجوستينو في قراره: "ليس هناك شك في أن Petrobras قد أتيحت لها كل فرصة لمعالجة النقاط الحرجة في مشروعها ، لكنها لا تزال تعرض تناقضات مقلقة للتشغيل الآمن في حدود استكشافية جديدة مع ضعف اجتماعي بيئي مرتفع".

المنطقة الفريدة والمتنوعة بيولوجيًا هي موطن لمساحات قليلة من أشجار المانغروف والشعاب المرجانية ، وقال نشطاء وخبراء إن المشروع يهدد بحدوث تسريبات قد تعرض البيئة الحساسة للخطر.

- 80 منظمة من المجتمع المدني دعت لرفض الترخيص

وقد دعت ثمانون منظمة من المجتمع المدني والمنظمات البيئية ، بما في ذلك WWF Brasil و Greenpeace ، إلى رفض الترخيص في انتظار دراسة متعمقة.

"يحمي أجوستينو نظامًا بيئيًا غير معروف تقريبًا ويحافظ على تماسك حكومة لولا ، التي وعدت في خطابها بأن تسترشد بمكافحة أزمة المناخ ،" قال مرصد المناخ ، وهو شبكة بيئية غير هادفة للربح ، في إفادة.

وخلال الفترات الرئاسية الأولى للويز إيناسيو لولا دا سيلفا ، من 2003 إلى 2010 ، أصبحت الاكتشافات الخارجية الضخمة وسيلة لتمويل برامج الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. يواصل بعض أعضاء حزب العمال الذي ينتمي إليه النظر إلى النفط كوسيلة لضمان التقدم الاجتماعي.

وحذر النشطاء والخبراء من أن الموافقة على مشروع النفط البحري يمكن أن تهدد العالم الطبيعي ، ولكن أيضًا أثرت في صورة لولا الجديدة كمدافع عن البيئة.

"القرار في هذه الحالة يعطي سببا لنقاش أوسع حول دور النفط في مستقبل البلاد. لقد حان الوقت لوضع تقويم للقضاء على الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال العادل للدول المصدرة للنفط ، مثل البرازيل ، وعدم فتح حدود استكشاف جديدة ، "قال أراوجو في بيان. "أولئك الذين ينامون اليوم ويحلمون بالثروة النفطية يميلون إلى الاستيقاظ غدًا بأصل عالق ، أو كارثة بيئية ، أو كليهما."

تشمل المشاريع العملاقة الأخرى المثيرة للجدل في منطقة الأمازون والتي لا تزال مطروحة على الطاولة إعادة رصف طريق سريع من شأنه أن يقطع الغابات المطيرة المحفوظة ، وإنشاء خط سكة حديد رئيسي لنقل الحبوب وتجديد ترخيص سد عملاق لتوليد الطاقة الكهرومائية.