الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ختام الدورة التدريبية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد

ختام الدورة التدريبية
ختام الدورة التدريبية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد

شهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الثلاثاء، فعَّاليات ختام الدورة التدريبية العاشرة المخصصة للتدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من خريجي دفعتي ٢٠١٧ و٢٠١٨،  والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز.

وانعقدت تلك الدورة  التي شارك فيها ٤٠ عضوًا من معاوني النيابة، بالنظام الهجين الذي جمع بين التدريب عن بعد خلال يومي ١ و٢ أكتوبر الجاري، مقترنًا بالحضور الفعلي بقاعة مركز التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة صباح اليوم.

تضمن البرنامج التدريبي تضمن عددًا من المحاضرات تناولت آليات التحقيق والتصرف، والقيم والتقاليد القضائية، والأخطاء الشائعة في الصياغة القضائية باللغة العربية، والتعليمات القضائية للنيابة الإدارية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.

ألقى تلك المحاضرات نخبة من المستشارين شملت:  المستشار محمد عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، المستشار الدكتور عمرو علام، نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم، المستشار الدكتور عصام جاد الكريم، نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

بانتهاء فعَّاليات اليوم، يختتم مركز التدريب القضائي الدورة التأسيسية لكافة معاوني النيابة الإدارية من دفعتي ٢٠١٧، ٢٠١٨ الذين جرى تدريبهم على مدار عشرة دورات تأسيسية عقدها مركز التدريب القضائي على التوالي، على أن تستمر مسيرة التدريب التخصصي عبر دورات متقدمة في العمل القضائي.

وفي الختام، قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.

يأتي ذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه رئاسة الهيئة حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية، واكتساب الخبرات اللازمة لأعضاء النيابة الإدارية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة.

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