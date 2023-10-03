الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الجريمة".. حلقة خاصة على "CBC" من مدرسة بحر البقر

وثائقي الجريمة
وثائقي الجريمة

بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، تذيع قناة cbc حلقة خاصة بعنوان “الجريمة” من داخل مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، اليوم، الساعة الخامسة مساء، وذلك في إطار التغطية الخاصة لقناة CBC للاحتفال بنصر أكتوبر وانطلقت في 1 أكتوبر.

وتقدم الإعلامية إيمان عز الدين الحلقة من داخل مدرسة بحر البقر، التي شهدت الجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها طائرات الفانتوم الإسرائيلية بقصف المدرسة الابتدائية بقرية بحر البقر في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية صباح يوم الأربعاء 8 إبريل 1970.

وتستعرض حلقة "الجريمة" شهادات خاصة من المواطنين الذين أصيبوا في مذبحة يحر البقر، ويروون خلال اللقاء تفاصيل مرور ٥٣ عاما على القصف الإسرائيلي للمدرسة الابتدائية وكيف تحولت المدرسة بعد الجريمة الإسرائيلية إلى كوم من الأطلال، كما يتم استعراض عدد من بقايا القصف الإسرائيلي وملابس وكراسات الأطفال من داخل متحف بحر البقر.

وتقدم قناة CBC تغطية موسعة يوم الخميس المقبل 5 أكتوبر على مدار 24 ساعة للاحتفال بذكرى مرور ٥٠ عاماً على حرب أكتوبر المجيدة وأسرار خاصة وشهادات حصرية وحكايات النصر المجيد.

خطة الشركة المتحدة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر 

وتشهد شاشات المتحدة تعاونا على مستوى قطاعاتها وشبكاتها وقنواتها وبرامجها وصحفها ومواقعها وإذاعاتها، وتنسيقا ضخما، هو الأول من نوعه في هذه الصدد، بحيث تتاح للمصريين في كافة المنافذ المتلفزة والمسموعة والمقروءة الفرصة للاطلاع على تفاصيل جديدة وإفراجات حصرية للمرة الأولى عن وثائق تخص أعمال القتال في هذه الذكرى الوطنية المجيدة.

وتأتي هذه الخطوة الهامة بهدف تقديم المروية المصرية الكاملة حول حرب السادس من أكتوبر التي اندلعت قبل نصف قرن في العام 1973، وتخليد بطولات المصريين الذين تمكنوا من تحقيق النصر المجيد واستعادة أرضهم، وإتاحة كل المعلومات والحقائق أمام الأجيال التي لم تعاصر الحرب، لا سيما في ظل عالم مفتوح أمام حروب التشكيك في الإرادة ومحاولات طمس الحقيقة.

الجريمة برنامج الجريمة بحر البقر وثائقي الجريمة احتفالات ذكرى نصر اكتوبر

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