البورصة تخسر 17 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع على هبوط جماعي، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب، تلك التى قابلتها عمليات شراء مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد الأجانب على أسهم منتقاة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 17 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و339 مليار جنيه، مقابل تريليون و356 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الإثنين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة اقتربت من الـ1%، بما يعادل 194.8 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 19706.96 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 98. 0%، بما يعادل 36.62 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3712.45 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100"، الذي تصدر نسب هبوط مؤشرات السوق، بنسبة تراجع بلغت 1.26%، ليغلق عند مستوى 5501.66 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 1.634 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على 557 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 70.2 ألف صفقة بيع وشراء.