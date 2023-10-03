الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 17 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية للبورصة
صورة أرشيفية للبورصة

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع على هبوط جماعي، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب، تلك التى قابلتها عمليات شراء مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد الأجانب على أسهم منتقاة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 17 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و339 مليار جنيه، مقابل تريليون و356 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الإثنين. 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة اقتربت من الـ1%، بما يعادل 194.8 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 19706.96 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 98. 0%، بما يعادل 36.62 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3712.45 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100"، الذي تصدر نسب هبوط مؤشرات السوق، بنسبة تراجع بلغت 1.26%، ليغلق عند مستوى 5501.66 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 1.634 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على 557 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 70.2 ألف صفقة بيع وشراء.

المؤشر الرئيسي المؤسسات المالية صناديق الاستثمار المصرية أسهم السوق هبوط جماعى

مواد متعلقة

رئيسى البورصة واتحاد الأوراق المالية يفتتحان جلسة التداول احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمى

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه فى آخر تعاملات الربع الثالث من 2023

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

بخط يده.. وصية "هيكل" على "الوثائقية" لأول مرة

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ 64

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور