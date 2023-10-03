"فشل على الجبهة وهروب إلى الأمام".. خبير يكشف موقف القوات الأوكرانية

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات، إن زيادة التعبئة العسكرية في روسيا ، يعتبر نظام معتاد ويسمى استدعاء خريفي للخدمة في الجيش يبدء من شهر أكتوبر وحتى نهاية العام ، وليس له علاقة بالحرب الأوكرانية.

وأضاف ملحم، خلال مداخلة هاتفية لـ "القاهرة الإخبارية"، أن الاستدعاء يتم بشكل سنوي وليس له علاقة بأى من الأعمال العسكرية، ويتم الاستدعاء لعدد كبير من المواطنين الروس حيث يتم استدعاء علي العاملين في قطاعي الزراعة والتعليم.

روسيا تحذر من استخدام القنابل العنقودية

وأشار إلى أن القصف الأخير الأوكراني علي الحدود الروسية بالقنابل العنقودية أثارت جدلًا كبير في كل العالم، وتعتبر محاولة للهروب إلي الأمام، وكانت قد حذرت روسيا من استخدام تلك القنابل.

وأوضح مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات، أنه لا يوجد تقدم للقوات الأوكرانية، وتعتبر أوكرانيا بالقصف الأخير لفت أنظار العالم عن فشلها على الجبهة، ومن أجل التأثير الإعلامي فقط وليس العسكري.