الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فشل على الجبهة وهروب إلى الأمام".. خبير يكشف موقف القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات، إن زيادة  التعبئة العسكرية في روسيا ، يعتبر نظام معتاد ويسمى استدعاء  خريفي للخدمة في الجيش يبدء من شهر أكتوبر وحتى نهاية العام ، وليس له علاقة بالحرب الأوكرانية. 

وأضاف ملحم، خلال مداخلة هاتفية لـ "القاهرة الإخبارية"، أن الاستدعاء يتم بشكل سنوي وليس له علاقة بأى من الأعمال العسكرية، ويتم الاستدعاء لعدد كبير من المواطنين الروس حيث يتم استدعاء علي العاملين في قطاعي الزراعة والتعليم.

 روسيا تحذر من استخدام القنابل العنقودية 

وأشار إلى أن القصف الأخير الأوكراني علي الحدود الروسية بالقنابل العنقودية أثارت جدلًا كبير في كل العالم، وتعتبر محاولة للهروب إلي الأمام، وكانت قد حذرت روسيا من استخدام تلك القنابل. 

وأوضح مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات، أنه لا يوجد تقدم للقوات الأوكرانية، وتعتبر أوكرانيا بالقصف الأخير لفت أنظار العالم عن فشلها على الجبهة، ومن أجل التأثير الإعلامي فقط وليس العسكري. 

التعبئة العسكرية في روسيا الحرب الأوكرانية الاستدعاء روسيا القنابل العنقودية أوكرانيا قصف

مواد متعلقة

حكاية وطن| إنجازات غير مسبوقة فى قطاع الصحة خلال 10 سنوات

مدير حملة "2 كفاية": نستهدف معدل إنجاب 2.4 طفل لكل أسرة في 2030

أستاذ علوم سياسية: محاكمة ترامب لا تعرقل ترشحه للانتخابات الرئاسية

الرئيس يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

"حدث فى 3 أكتوبر 1973".. "الوثائقية "تستعرض أبرز الأحداث قبل أيام من الحرب

أحمد غلاب: جزر البحر الأحمر المخزون الرئيسى والمستودع للتنوع البيولوجى

الأرصاد: أجواء خريفية ممطرة شمال البلاد.. وفرص لسقوط أمطار

الرئيس: الهيئة الهندسية أكملت بناء الجامعة رغم وفاة الدكتور أحمد زويل

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

بالأحمر النارى.. منى زكى تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور