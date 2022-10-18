الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين لم يعلن انتهاء التعبئة بعد لكن بعض مناطق البلاد أكملت العملية

الكرملين
الكرملين
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قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن انتهاء التعبئة العسكرية في روسيا حتى الآن، لكن بعض مناطق البلاد أكملت العملية.

وقال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف "في الوقت الحالي، لا يوجد مرسوم رئاسي بشأن إنهاء التعبئة"، ويأتي تصريحه بعد يوم من إعلان رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، إنهاء التعبئة في العاصمة وإغلاق مكاتب التجنيد فيها.

 وقال بيسكوف إن بعض المناطق حققت بالفعل الأهداف المحددة، من دون أن يسمها، مضيفا "بهذه الطريقة فإن عملية التعبئة الجزئية في طريقها لأن تُنجز وقد أُنجزت في بعض المناطق"، وقال إن السلطات لن تستدعي أكثر من الهدف الذي حدده بوتين وهو 300 ألف جندي.

وأعلن الرئيس الروسي عن التعبئة على مستوى البلاد لدعم القوات الروسية في أوكرانيا في 21 سبتمبر، في خطوة أدت إلى حركة نزوح للرجال وأثارت بعض الاستياء، وقال الأسبوع الماضي إنه يهدف إلى إنهاء الحملة "في غضون أسبوعين تقريبا".

الكرملين فلاديمير بوتين التعبئة العسكرية روسيا بلدية موسكو

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