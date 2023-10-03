الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نصائح ذهبية للهروب من زحمة المدارس وتلاشى التكدس المرورى

ازدحام مروري
ازدحام مروري

عادة ما تكون الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد هي الأكثر ازدحامًا لأن الناس لم يعتادوا بعد على حقيقة أن وقت الصيف المريح قد انتهى، يحاول الجميع العودة إلى حياتهم الطبيعية أو التكيف مع الروتين الجديد، لذلك من المهم استيعاب حركة الزحام المروري وتوخي الحذر الشديد عند القيادة. 

إليك بعض النصائح التي ستساعدك على تلاشي الازدحام المروري:

 

خطط للمستقبل

إذا كنت على وشك بدء طريق جديد إلى المدرسة والعمل، فلماذا لا تختبره خلال عطلة نهاية الأسبوع؟ بهذه الطريقة ستعرف إلى أين أنت ذاهب والمدة التي ستستغرقها تقريبًا، في كثير من الأحيان لا يتوفر لدى الآباء ما يكفي من الوقت لترك أطفالهم ثم الذهاب إلى المكتب، لذلك يشعرون بالاندفاع والتوتر، يمكن تجنب ذلك من خلال تجربة المسار مسبقًا وإتاحة بعض الوقت الإضافي للتأخير على الطريق. 

 

تجنب حركة المرور 

عادة ما تكون الطرق أكثر ازدحامًا قبل وبعد وقت قصير من بدء الدراسة، إذا كنت مرنًا فيما يتعلق بوقتك، ففكر في مغادرة المنزل مبكرًا جدًا أو في وقت متأخر عما اعتدت عليه، حتى تتمكن من تجنب الأوقات الأكثر ازدحامًا على الطريق، لكن أفضل طريقة للهروب من حركة المرور هي القيادة باستخدام خدمة معلومات مرورية، ستعرف دائمًا مكان حركة المرور، والمدة التي ستستغرقها لتجاوزها، وكيفية تجنبها من خلال مسار أسرع.

 

كن في حالة تأهب 

 العودة إلى المدرسة تعني مشاركة الشوارع مع المشاة الصغار، غالبًا لا يمكن التنبؤ بالأطفال، لذا انتبه جيدًا عند القيادة في مناطق المدرسة وبالقرب من الملاعب والحدائق العامة وفي المناطق السكنية، لا تنس أن تنتبه للمشاة عند ركن السيارة أيضًا.

 

يعد استخدام السيارات أمرًا رائعًا لتقليل عدد السيارات في المناطق المدرسية، تعرف على زملاء أطفالك في المدرسة الذين يعيشون بالقرب منك وحاول اتخاذ الترتيبات اللازمة مع والديهم لمشاركة القيادة، ستوفر الوقت والمال وسيحظى الأطفال ببعض المرح في طريقهم إلى المدرسة.

الازحام المروري المدارس السيارات التوقيت العام الدراسى الجديد

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