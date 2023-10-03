رجال الأهلي على القمة والسيدات في المركز الثاني ببطولة إفريقيا لكرة اليد

تحصل الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد التي تستضيفها الكونغو، خلال الفترة من 27 سبتمبرالماضى وحتى 7 أكتوبر الجاري، على راحة اليوم، بعد انتهاء مباريات الدور الأول التي شهدت تفوقًا واضحا لفريقي الأهلي للرجال والسيدات.

رجال القلعة الحمراء في الصدارة

فريق الأهلي للرجال تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد 6 نقاط بفوزه في كل مبارياته على فاب الكاميروني بنتيجة 33 – 18 وعلى بي إم سي الكونغولي ٣٧ -٢٤ وعلى شبيبة كينشاسا بطل الكونغو الديمقر اطية 42 -30.

واحتل فاب المركز الثاني يليه بي أم سي وشبيبة كينشاسا في المركزين الثالث والرابع، بينما تصدر فريق أدجيدجا بطل بنين المجموعة الثانية يليه ريد ستار الإيفواري وبيترو سبورت الكونغولي ونزيكو الكاميروني.

ويقود فريق الأهلي للرجال الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الذي اختار 19 لاعبًا في قائمة الفريق بالبطولة وهم:‏ عبدالرحمن طه ومحمد إبراهيم وعبدالرحمن فيصل وإبراهيم المصري ومحمد مجدي ونبيل شريف وأحمد خيري وسيف هاني "فوكس" وأحمد راضي ومحسن رمضان ومحمد لاشين وياسر سيف وأحمد عادل وعمر خالد "كاستيلو" وعمر سامي وأحمد هشام "سيسا" وعبدالعزيز إيهاب ومحمود عبدالعزيز "جدو" وراضي محمد راضي.

فريق الأهلي للسيدات خسر أخر مبارياته أمام أول أغسطس الأنجولي

وفريق الأنسات ثاني مجموعته

في المقابل احتل فريق الأهلي للأنسات المركز الثاني في المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن فريق أول أغسطس الأنجولي متصدر المجموعة وحقق فريق الأهلي انتصارين على جرين دي سيل بنتيجة 25 – 16 وعلى نزيكو 33- 31 وخسر مباراة واحدة أمام أول أغسطس بنتيجة 28 -29 واحتل جرين دي سيل الكونغولي المركز الثالث برصيد نقطتين ونزيكو الكاميروني المركز الرابع بدون نقاط.

بينما تصدر فريق بيترو أتليتكو الأنجولي المجموعة الثانية برصيد دى جي إس بي الكونغولي ثانيا برصيد 4 نقاط، واحتل فريق فاب الكاميروني المركز الثالث برصيد نقطتين، واحتل فريق بانداما الإيفواري المركز الرابع بدون نقاط.

ويقود فريق سيدات الأهلي فنيًا محمد عادل "زولا" المدير الفني الذي اختار 18 لاعبة في قائمة الفريق بالبطولة الإفريقية وهن: منة الله السيد وفرح الشاذلي وأمينة هشام وفرح حازم ورنا راضي وتقى كامل وڤيڤالدا دا سيلڤا ودونجو كمارا ورحمة محمد وملك أحمد وروان سعيد ودنيا صقر ونوال خليل وأمينة عاطف وسارة الخولي ونصرة عيد وليلى حماد وشهد الشواربي.