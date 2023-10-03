الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 450 أسرة بقرى مركز الشهداء

معارض مجانية
معارض مجانية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بقيادة محمد جمعه، وجمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بمركز الشهداء لدعم 450 ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقريتي العراقية وكفرعشما في محافظة المنوفية.


حضر المعرض مرفت رمزى، وكيلة مديرية التضامن بالمنوفية، سعدية عيد، مديرة إدارة الشؤون الاجتماعية، وحمدى محمد، مدير وحدة الشؤون الاجتماعية. 

 

وأكدت مرفت رمزى، أنه تم تنظيم المعرض لدعم الاسر الاولى بالرعاية، لرفع المعاناه عن كاهلهم، مؤكده أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.


ومن جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعده.

وأوضح أن تنظيم معارض الملابس الجديده على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيريه متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مشرًا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية. 


وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية،  نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية تضامن المنوفية معارض ملابس جديدة بالمجان دعم الأسر الأولى بالرعاية

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