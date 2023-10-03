مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة أثناء عملهما فى 6 أكتوبر

سقط عاملين من أعلى سقالة، في مدينة 6 أكتوبر، خلال أداء عملهما بعقار تحت الإنشاء، ما أسفر عن مصرعهما، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين خلال أداء عملهما بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملين لقيا مصرعهما، عقب سقوطهما من أعلى سقالة، خلال أداء عملهما بعقار تحت الإنشاء.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر، والاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.