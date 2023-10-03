السر وراء خسارة "سبوتيفاى" رهانها على هارى وماركل

خرج دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لمنصة سبوتيفاي الإذاعية الرقمية، عن صمته والكشف السبب الرئيسي وراء فسخ التعاقد مع الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، مؤكدًا أن الثنائي فشل فيما اتفقوا على تحقيقه، حيث أنتجوا 12 بودكاست فقط خلال عامين ونصف في حين أن الصفقة كانت تبلغ قيمتها 18 مليون جنيه استرليني، ولم تنجح إنتاجات الثنائي الملكي في جذب المستمعين، أو تحقيق إيرادات تغطي قيمة الصفقة.

أسباب فشل ميجان ماركل والأمير هاري مع سبوتيفاي

واعترف إيك الذي خلال ظهور إعلامي نادر، بعد أربعة أشهر تقريبًا من الإعلان عن عدم تجديد البودكاست Archetypes للموسم الثاني، بأن بعض أفكار سبوتيفاي المبتكرة لم تسر كما هو مخطط لها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه تم إلغاء صفقة هاري وميجان التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية على سبوتيفاي في يونيو بعد قرار "متبادل" بين عملاق البث المباشر وشركة Archewell Audio التي يملكها دوق ودوقة ساسكس.

قالت مصادر قريبة من الصفقة التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية – والتي وقعها الزوجان في عام 2020 – إنه تم إسقاطها بعد أن لم ينتج الزوجان محتوى كافيًا لضمان دفع المقابل الكافي لهم.

وفي تسليط ضوء جديد على قرار عدم تجديد صفقة هاري وميجان، قال إيك: "اعتقدنا أن هناك حاجة إلى ابتكار جديد هنا، لقد اعتقدنا أنه يمكننا الحضور وتقديم تجربة رائعة تجعل المستهلكين سعداء جدًا وتتيح للمبدعين الجدد طرقًا جديدة".

وأضاف: "وحقيقة الأمر أن بعضها نجح وبعضها لم ينجح، نحن نتعلم من هؤلاء ونحن نمضي قدمًا ونتمنى لجميع الأشخاص الذين لم نجدهم أفضل النجاح الذي يمكنهم تحقيقه في المستقبل".

وأوضحت الصحيفة أن سبوتيفاي أنهت الكثير من التعاقدات خلال الفترة الأخيرة وكان أبرزها تعاقد هاري وميجان وميشيل باراك أوباما، وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين الماليين في وقت سابق من هذا العام، اعترفت المنصة الرقمية بارتكاب أخطاء خلال فورة تجاوزت مليار دولار أثناء محاولتها ترسيخ نفسها كأفضل منافس في الصناعة.

وتابعت أنه بعد أن تم الكشف عن فسخ التعاقد مع هاري وميجان، وصف بيل سيمونز، المدير التنفيذي لـ سبوتيفاي، الزوجين بأنهما "محتالان"، وهي نزعة أمريكية للمحتالين، حيث أدان سيمونز، رئيس قسم ابتكار البودكاست وتحقيق الدخل في سبوتيفي، الثنائي في إحدى حلقات البودكاست الخاص به.